Corbo: "La società del Napoli rifletta su questi due temi cruciali"

Napoli Calcio - L'edizione napoletana di Repubblica si sofferma su due temi, a suo dire, cruciali per il futuro del Napoli. Ecco cosa scrive Antonio Corbo sul quotidiano in edicola:

"Alla società non rimane che riflettere su due temi cruciali. Presentarsi puntuale e pronta al mercato, magari in formazione più fortunata della recente edizione estiva e ridurre i continui annunci della firma di Osimhen. Vero che le favole piacciono in questi giorni ai bambini, ma da luglio si rileva tra i lettori un calo di attenzione".