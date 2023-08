Corbo: "L'erede di Kim doveva essere il primo acquisto: perché Garcia non ha insistito?"

Calcio Napoli - Antonio Corbo scrive su Repubblica riguardo la difesa del Napoli orfana di Kim:

"Allarme rosso. Bene Juan Jesus, ma con Kim eccellente per tempismo, personalità e visione il Napoli passava in un lampo dalla fase passiva all’attiva. L’ufficio acquisti attuale insegue nomi e giocatori con ingaggi a fisco agevolato. Deve invece chiedersi: al Napoli chi manca, chi somiglia davvero a Kim, dove lo trovo? Era il primo obiettivo. Garcia perché non ha insistito? Appena possibile, ce lo spieghi".