Corbo: "L'anziano francesino Garcia condannato a sbagliare! Presentato come una statua di biscuit..."

Antonio Corbo, giornalista, commenta la vittoria del Napoli per 6-1 sul campo del Sassuolo nel suo consueto editoriale su Repubblica. Ecco un breve stralcio:

"La certezza affligge i presuntuosi, e lo era Rudi Garcia, l’anziano francesino che si presenta davvero male, condannato a sbagliare, ma senza farsene accorgere dalla società che lo presenta come una statua di biscuit tra i capolavori di Capodimonte. Aveva in animo di rivoluzionare il modulo dello scudetto e nel delirio di potere anticipa che il capitano lo designa lui, non la meritocrazia che dava fascia a Di Lorenzo e al suo carisma. Predica per convincere a non passare la palla solo a Lobotka, perché nel suo vocabolario non c’è il “regista”.