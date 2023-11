Corbo: "Il Napoli non ha nessuno che sappia marcare! Chissà quante volte Mazzarri avrà ripensato a Gargano"

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza le vicende di casa Napoli.

Se il Napoli ritrova Olivera nel giro di qualche mese, ha comunque bisogno di due elementi:

“Ha difensori e centrocampisti di qualità , ma nessuno che sappia marcare. Chissà quante volte Mazzarri nelle ultime ore avrà ripensato a Gargano, mastino del suo centrocampo. C’era lui e c’era Hamsik, coppia perfetta nella diversità .

Un difensore sinistro e un centrocampista di interdizione sembrano le condizioni per una risalita in classifica. Una esigenza che richiama prodigi e tormenti in di un ruolo cruciale. Sia Zuniga che Ghoulam ebbero alterne fortune, da top players ad angosciati declini”