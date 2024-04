Corbo: "Gli amici di De Laurentiis hanno confidato una cosa sul futuro del Napoli"

Antonio Corbo, giornalista, commenta la situazione in casa Napoli tramite il suo editoriale su Repubblica:

"Giovanni Manna non è un nome scelto a caso. È il vice di Giuntoli nella Juventus. Per rientrare nel mercato ha un suo perché. Se è vero che ha la stima del suo dirigente, Manna è una bandiera bianca di pace per ripresentarsi là dove Giuntoli ha un prestigio riconosciuto. Non è più ostile, né avrebbe scambiato il suo vice con l’amico Pompilio. Inutile chiedere se si sentono come e più di prima De Laurentiis eGiuntoli, direbbero di no".



"Gli amici confidano che non annuncerà mai lo scudetto, capolinea di un eccellente ventennio. Ma secondo il presidente l’inizio del declino, per la devastante fuga di Spalletti e i riflessi a onda lunga su umori , impegno e pretese di ambiente e squadra. Il Napoli rientra quindi in una dimensione di “decrescita gestita”. Progetto che si ricava ancora oggi negli studi di Calcio & Finanza e in quelli più dettagliati dell’analista finanziario Fabrizio Vettosi, amico e spesso consigliere diDe Laurentiis. Il Napoli si presenta nella nuova stagione con una invidiabile “posizione finanziaria attiva” di circa 200 milioni. Centoventi di fine giugno 2023 e altri 80 previsti".