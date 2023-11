Corbo: "Garcia è un professore di liceo costretto a far lezione col preside in classe"

Notizie Calcio - Antonio Corbo scrive su Garcia nel suo pezzo su Repubblica:

"C’è il suo intervento anche stavolta. Che sia un intervallo scabroso come quello con il Milan in vantaggio di 2-0 per organizzare una rimonta urgente, che siano da rimettere in ordine i pensieri e le gerarchie dopo la plateale insofferenza di giocatori per le sostituzioni. Eccolo, c’è sempre, è dato ormai un ruolo inedito nel calcio. Dirigente di sostegno. Si può immaginare l’imbarazzo di Garcia, come un professore di liceo costretto a far lezione con il preside fermo in classe. Ci sto o me ne vado, dignità o contratto? Non si muove, si capisce".