Corbo: "Garcia umiliato, resta l'ombra di un altro allenatore sulla panchina del Napoli"

Notizie Calcio Napoli - Verona-Napoli sarà una delle tappe decisive per definire il futuro di Rudi Garcia ancora in bilico. Seguiranno Union Berlino-Napoli e Napoli-Milan.

Ecco quanto scrive Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica:

Garcia umiliato, discusso, dimenticato come un oggetto smarrito all’aeroporto, deve cercarsi un taxi per Castel Volturno. La società intanto pensa a Tudor, croato ex Udinese, ex Verona, ex Marsiglia, caparbio artigiano della panchina. Ma anche a Conte, una utopia per costi e stile.