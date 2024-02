Corbo: "Dov'è il sostituto di Kim? Natan resta in panchina, ADL cambi il management del Napoli"

Cagliari-Napoli 1-1, oggi su Repubblica il commento del giornalista Antonio Corbo, che titola: "Juan Jesus, un gol che viene da lontano. Quanto pesa ancora l'assenza di Kim".

Ultime notizie. Più che la squadra, la Champions sembra respingere la società. Nessuno si è accorto dell’errore seriale che sconvolge la stagione del Napoli. Perso Kim, qualcuno ha pensato di sostituire il miglior difensore centrale del campionato con un giovane, promettente, ma sconosciuto brasiliano. Natan però resta inchiodato in panchina e al suo posto gioca Juan Jesus, divenuto titolare quest'anno: "È considerato, bontà sua, migliore di Natan. Il goffo errore che a pochi secondi dalla fine rivela le sue impronte. Juan Jesus svanisce come un fantasma al centro dell’area".

Antonio Corbo però punta i riflettori su chi si occupa del calciomercato: "Sarà finalmente migliorata la qualità del management, il personale che cura il casting dei nuovi talenti?". Non regge la versione secondo cui il difensore centrale non sarebbe arrivato per preferire "profili idonei per il prossimo allenatore", che però ad oggi non si sa chi sia.

Della partita di Cagliari, invece, Corbo mette in evidenza la condizione atletica che dal suo punto di vista "risente di troppi metodi. Si sommano o elidono. La squadra stenta all’inizio, non ha scatti vibranti né slanci in verticale. Esagera quindi nei retropassaggi". Nota positiva quella di Zielinski, il cui contributo a centrocampo si rivela efficace. Male invece Kvaratskhelia che - sostituito di nuovo - "sembra risentito".