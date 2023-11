Corbo: "De Laurentiis si è autoconvocato nel ritiro di Cava: è un segnale di allarme"

Notizie Calcio Napoli - Antonio Corbo su Repubblica ha commentato la scelta di De Laurentiis di andare in ritiro con la squadra a Cava de' Tirreni:

"Aurelio De Laurentiis si è autoconvocato. In ritiro con il Napoli. Anche questo è un segnale di allarme, come nel meteo. Giallo tendente al rosso. Perché la partita più facile dell’anno rischia di essere la più viscida per una squadra già scivolata nella sua zona rossa. “I conti si fanno alla fine”. Una frase, una sfida. Si presenta carico di ottimismo e coraggio, prima di giocare. Prima, purtroppo. Puntuale riappare De Laurentiis".