Corbo: "De Laurentiis pensa ai premi del Mondiale per club: tutti i nodi di un ricorso oggi ancora improponibile"

Napoli - Antonio Corbo spiega sulle pagine di Repubblica perchè il ricorso paventato da Aurelio De Laurentiis a Fifa e Uefa per il Mondiale per club sia oggi improponibile per una serie di fattori:

"De Laurentiis pensa già alla soluzione estrema. Se il Napoli non passa, spera di battere la Juve a tavolino ricordando che dall’Uefa il 18 luglio 2023 fu esclusa dalle coppe. Il Napoli, crea l’atmosfera per stasera e immagina i premi del 2025. Ma è inutile muoversi oggi. Ogni ricorso deve puntare su un provvedimento già emanato. E dimostrare che ha leso un diritto. Per il giudizio sono due le sedi, a Losanna. Corte arbitrale dello Sport e Tribunale arbitrale dello Sport. In gergo: Cas/ Tas. Ha ragione De Laurentiis quando ipotizza uno studio di grandi avvocati. Il ricorso infatti va alla Fifa, ente mondiale. Che a sua volta (se lo accoglie) deve estenderlo all’Uefa, ente europeo. Senza trascurare che alla fine del 2024 la Juve avrà espiato la sua condanna".