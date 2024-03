Corbo: "De Laurentiis batte i tempi di un fanciullesco ballo in tribuna contro la Juve"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, commenta così nel suo editoriale la gara vinta 2-1 dal Napoli contro la Juventus ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona grazie alle reti di Kvaratskhelia e Raspadori:

"Buonasera Napoli. Il gol coincide con un’onda di ritorno del Napoli, con la sua pressione convinta dopo aver tremato nel primo tempo per tre fiammate di Vlahovic, una che si era spenta sul palo. L’ira già scaricata dal nuovo Napoli di Francesco Calzona sul Sassuolo mercoledì prova adesso a smaltirla anche De Laurentiis che batte i tempi di un fanciullesco ballo sulle poltrone della tribuna, lo segue sintonizzato tutto il suo cerchio magico, quei rari ma devoti amici che non l’hanno mollato neanche nei giorni peggiori di questi sette mesi che più cupi non potevano essere".