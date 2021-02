Corbo: "De Laurentiis davanti all'obbligo di rifondazione! Squadra svalutata, insistere con Maksimovic ed Ospina non rientra in una logica da azienda”

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, scrive sull’edizione odierna del quotidiano:

“La crisi della società è più delicata. Mette dinanzi ad un obbligo di rifondazione De Laurentiis e Chiavelli, uno di cui si parla tanto e l’altro mai. I due che decidono. Toccherà ripensare il progetto, in un calcio devastato dalla pandemia. I conteggi di Kpmg e Deloitte calcolano un calo di 31 milioni, da 207,4 a 176,3, con flessione di diritti tv e introiti da stadio del 23 e 17 per cento. Ecco un motivo di delusione per il presidente: la squadra si è svalutata, tranne Lozano. Insistere con Maksimovic che andrà via, tenere in ombra Meret per Ospina non rientra in una logica da azienda”