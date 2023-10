Corbo: "De Laurentiis ancora a Milano, deve recuperare l'autorevolezza del ruolo con 3 condizioni"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, fa il punto della situazione sul caso Garcia e svela dove si trova adesso De Laurentiis:



"La proroga a sua insaputa se l’è data anche il presidente, rimasto a Milano. Deve per recuperare l’autorevolezza del ruolo. Tre le condizioni:



1) Evitare i livori di annosi e irrisolti contratti, caso Osimhen in primo. 2) Un codice etico interno, che punisca reazioni villane degli esclusi e proteste da vicolo degli agenti. 3) Decidere sulla panchina: Garcia o chi lo riporterà in Champions?".