Napoli Calcio - Nelsuo editoriale sulle pagine di Repubblica, il giornalista Antonio Corbo critica la strategia condotta finora dal presidente Aurelio De Laurentiis:

"Non deve prendersela De Laurentiis, Marotta fa un altro calcio. Dei giocatori compra i tramonti, il Napoli scommette su giovani nella speranza di grosse vincite. Torna anche ora con un fascio di tagliandi, presto per dire se passerà per la cassa".