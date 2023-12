Corbo: "Contro Mourinho è sempre sceneggiata, horror, furbizia e incompetenza! Tasso di livore mai contrastato"

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento del Napoli, reduce dal ko 2-0 contro la Roma.

Il Napoli casca nella trappola della Roma di José Mourinho:

“Sono ormai classiche le sfide con le squadre di Mourinho. Tra la sceneggiata e l’horror. Tra la furbizia e l’incompetenza. Più calci che calcio. Più belle da aspettare che da vivere, si risolvono nel ruvido nulla di scontri e inganni, ci casca anche il Napoli che per i primi venti minuti tradisce il disagio di chi si sente in campo per caso, con gli esterni Kristensen e Zalewski che dominano in agilità, peccato che alla evidente freschezza aggiungano un superfluo e mai contrastato tasso di livore, facendo temere che i duelli possano degenerare in bullismo”