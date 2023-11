Corbo: "Ci voleva Garcia per capire che De Laurentiis sarebbe andato a sbattere, pur di trasformare le vittorie di tutti in un successo personale?"

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento in casa Napoli.

“Ma ci voleva Garcia per capire che De Laurentiis dal trionfo sarebbe andato a sbattere, pur di trasformare le vittorie di tutti in un successo personale? L’esonero di Garcia non è ingiusto né precoce. Solo tardivo.

Ora rischia di essere uno dei tanti a scottarsi. Come in un black-out ha tradito se stesso violando la sua cultura di impresa. L’uomo d’affari ha travolto l’uomo di calcio. Ha creduto che fosse predestinato al successo economico per il suo talento trascurando la logica di un’azienda sana, corretta, moderna.

Il regresso è da attribuire in larga parte a Garcia. Non è colpa sua se è stato preso, era lui l’allenatore per difendere lo scudetto storico del Napoli e vincere la Champions? Il mercato, poi. Colpa di Garcia la mancata valorizzazione degli acquisti, subito emarginati? Si spera che Natan sia presto pari a Kim, che sia un giorno da Napoli anche Lindstrom, erede di Lozano. Non è colpa invece di Garcia che siano solo questi i rinforzi per scudetto e Champions.

Nessuno, neanche il primo dei figli sistemato a Bari come presidente, ha saputo consigliare una guida più accorta. Ancora meno l’indivisibile e invisibile Andrea Chiavelli non ha saputo o potuto proteggerlo nella concitata gestione del dopo scudetto”