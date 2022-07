Corbo: "Che cosa separa De Laurentiis e i tifosi? Perché non si fidano e lui non esce dalla gabbia di eterno incompreso?"

Antonio Corbo commenta così la situazione del Napoli nel consueto editoriale su Repubblica:

"A fine agosto saranno 18, sono passati troppi anni, per nonconoscersi ancora bene. Non amarsi, ma almeno accettarsi.

Basta veli, ipocrisia, retropensieri. Un rapporto che nel tempo supera anche l’età dell’innocenza dovrebbe spingere il pubblico di Napoli e Aurelio De Laurentiis a riflettere. Che cosa li separa, perché i tifosi non si fidano e lui non esce dalla gabbia di eterno incompreso? Sabato sera è bastato che il sindaco di Dimaro lo citasse per far scendere su una piazza clemente per definizione scrosci di fischi. In piazza Madonna della Pace non c’era De Laurentiis, rimasto in albergo mentre l’accogliente borgo della Val di Non festeggiava la squadra della città che gli manda 40mila turisti tra calcio e sci. Contestato anche quando è assente, possibile? Spalletti cercava parole suadenti per un “appello all’unità”, sono attuali anche in politica. «Giocatori bravi sono andati via e vedrete che altri verranno, solo voi siete insostituibili». Retorica pura. Ci si è messo poi il sindaco con un pensiero cordiale alla famiglia De Laurentiis, e giù un’alluvione di improperi. Ne ha dato notiziapersino Sky nelle sue notarili cronache. La stessa Sky che ha abbandonato a Facebook la telecronaca di Napoli-Perugia, una squadra tra le prime della A e di una delle più attese in B, con migliaia di abbonati. Povero calcio, anche questo è un segno dei tempi.

Ma l’incomunicabilità tra i tifosi del Napoli e il presidente rimane un caso da affidare ai sociologi.

Perché è florido il bilancio della lunga coesistenza, 18 anni di risultati esemplari. Veloce risalita dalle macerie della Fallimentare in A per meriti reciproci: il presidente compra il titolo con 28,5 milioni di assegni mentre 12 imprenditori napoletani motivati dal Comune fuggono per non metterne sei, i tifosi intanto sono in 55 mila per la prima di serie C con il Cittadella. Come ripagare subito. Poi: quasi sempre il Napoli nel giro europeo, tre scudettisfiorati, mai uno stipendio o un acquisto non pagato nei termini, respinto ogni tentativo di infiltrazione o contiguità con ambienti criminali, purtroppo evidenti anche in altre metropoli.

È la febbre del mercato a dividerli. I tifosi vivono nel mito di un’epoca irripetibile, gli scudetti e il Napoli di Maradona conquistano anche i ragazzi che non li hanno vissuti. Aspettano il colpo. Gli arrivi plebiscitari a Capodichino. L’apoteosi. De Laurentiis è invece coetaneo di un calcio che sacrifica la passione ai bilanci, che antepone il profitto alla vittoria, l’incasso allo scudetto. De Laurentiis rappresenta bene questo calcio, ma non lo dice. Con i Fondi che investono e guadagnano, ce ne sono nove di origine Usa su 20 in A. Ma dispiace apparire come i presidenti di una volta. Un erede dell’età laurina. Veri o finti mecenati. Così rischia di cadere nel grande equivoco. Con il tifoso che sogna il suo addio e un Napoli avvolto in nuvole di dollari.

Perché Aurelio non prova a cambiare? Provi a dire: caro tifoso, sveglia, anche il mio calcio è business, e io ci riesco meglio dei cinesi e americani che aspetti.

Che cosa separa De Laurentiis e i tifosi?

Perché non si fidano e lui non esce dalla gabbia di eterno incompreso?".