Corbo: "C'è un consigliere di De Laurentiis che si attribuisce la competenza di Sir Ferguson"

Ultime notizie. Oggi sul quotidiano La Repubblica l'editoriale del giornalista Antonio Corbo, intitolato "Il presidente al capolinea: decida se lascia o cambia tutto". C'è un rigo nell'articolo di Corbo che ha catturato l'attenzione dei lettori più attenti.

Si parla della dirigenza del Napoli e di come De Laurentiis non abbia preso provvedimenti per sollevare dal proprio incarico coloro che hanno "attivamente collaborato a distruggere in un solo anno il Napoli dello scudetto". In particolare si punta il dito contro il "cerchio magico" di De Laurentiis.