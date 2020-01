Corbo attacca: "Gattuso non sa vedere i cambi! Si agita troppo e non si accorge di Callejon"

Ultimissime calcio Napoli - Sulle pagine di Repubblica, come di consueto Antonio Corbo analizza le fasi clou del match Lazio-Napoli:

L’allenatore si agita troppo davanti alla panchina. Non si accorge che Callejon sverna sulla destra facendo riposare Radu e Lulic, né pensa ad un intervento tattico per elevare la pericolosità del Napoli. Il cambio scolastico sarebbe Lozano con la sua effervescenza per l’ingrigito Callejon. Razionale anche inserire Llorente per affiancare o sostituire lo spento Milik. Magari consolidare le fasce con Zielinski a sinistra davanti a Mario Rui discreto ma sempre propositivo, Insigne già al centro può fare da sottopunta dietro Llorente, Lozano a destra: sarebbe un buon 4-2-3-1. Gattuso non cambia nulla, gli basta vedere nella ripresa il Napoli che opprime la Lazio. Nella sua imprevista stanchezza.