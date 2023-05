Corbo attacca: "Fuorviante ascoltare Spalletti, sembra che ci si appresti a festeggiare il suo 10° scudetto! Lobotka e i passaggetti orizzontali..."

Notizie Calcio Napoli - Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, commenta la gara pareggiata 1-1 dal Napoli contro la Salernitana nel suo consueto editoriale. Ecco un breve stralcio:

"Addirittura fuorviante ascoltare Spalletti, che indossa la maschera dei larghi sorrisi per adeguarsi alla conversazione dolciastra con il telecronista Pierluigi Pardo. Si rischia di credere che il Napoli si prepari a festeggiare non il primo, ma il decimo scudetto del filosofo di Certaldo. Tanto si ride. [...] Ieri Lobotka, libero, si limitava a passaggetti orizzontali essendo occlusi i canali, coperti gli spazi da due squadre una sull’altra chiuse in pochi metri".