Calciomercato Napoli - Nel corso del suo editoriale per La Repubblica oggi in edicola dove sottolinea una gestione errata del Napoli per il mercato di gennaio, Antonio Corbo si pronuncia così sulla questione Kvaratskhelia:

Secondo Manna, il Napoli era costretto a cederlo. Quasi sotto ricatto, si è letto. Bastava offrirgli un rinnovo migliore per tenere sotto controllo le aliquote Uefa di svincolo, articolo 17.