Corbo: "ADL deve decidere se continuare con Meluso, Sinicropi e Micheli o affidarsi ad un manager di provata abilità"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, commenta il momento delicato in casa Napoli tramite il suo editoriale sulle colonne di Repubblica. Eccone uno stralcio:



"Se Francesco Calzona è la più felice soluzione tampone, assistito peraltro da uno staff di professionisti affidabili, va definito un ruolo.Chi è il direttore dell’area tecnica con poteri adeguati. L’Inter vola in vetta con Beppe Marotta, che nasconde anche le carenze di una presidenza cinese astratta e di limitate risorse, ma assicura armonia interna ed efficienza di tutti i reparti. Funziona tutto. Come l’anno scorso con Spalletti e Giuntoli, il manager che ha risollevato la Juve. Il Bologna è la squadra del momento, ma il canadese Giuseppe Saputo detto Joey presidente dal 2015, si avvale ora di Giovanni Sartori, strappato all’Atalanta. Sartori a sua volta ha uno staff di 14 collaboratori per scouting e mercato. De Laurentiis deve decidere: prosegue da solo con la collaborazione di Meluso, Sinicropi e il capo scouting Micheli o si affida ad un manager di provata abilità come nei club che vanno forte?".