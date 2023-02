Coppia d'oro Osimhen-Kvaratskhelia, ecco quanto li valuta De Laurentiis

Notizie Napoli calcio - Osimhen e Kvaratskhelia, la coppia d'oro che sta facendo volare il Napoli di Spalletti. La macchina perfetta degli azzurri continua a macinare chilometri grazie all'apporto di tutti, ma spesso e volentieri sono il georgiano ed il nigeriano a rubare la scena.

Osimhen-Kvaratskhelia, la valutazione

Kvaratskhelia ed Osimhen sono il fiore all'occhiello della squadra partenopea, merito di Spalletti che ha saputo valorizzarli al meglio. Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, i due assi hanno attirato l'attenzione di diverse squadre in vista del futuro. Il presidente De Laurentiis conosce bene il loro valore e non li lascerà partire a cuor leggero.

Osimhen ha visto impennare la sua valutazione fino a 120 milioni, che potrebbero aumentare ulteriormente con la vetrina della Champions League. Kvaratskhelia, invece, è arrivato per circa 10 milioni ed ora il suo prezzo si è moltiplicato di almeno otto volte. Tradotto: 120+80, ovvero 200 milioni. Questa la base di partenza per la coppia d'oro del Napoli.