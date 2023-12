Coppa Italia Napoli-Frosinone, CorSport: almeno 3 novità dal primo minuto. Da valutare Zielinski

Napoli Calcio - Walter Mazzarri sta pensando di fare un po' di turnover in vista della gara di Coppa Italia di domani sera che vedrà il Napoli impegnato in casa contro il Frosinone. Dovrebbero essere quattro le novità dal primo minuto come si legge sul Corriere dello Sport.

Coppa Italia Napoli Frosinone

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport dovrebbero essere almeno tre le novità, per il momento, dal primo minuto nel match di domani sera al Maradona contro il Frosinone. In porta ci sarà Gollini così come Ostigard al posto di Juan Jesus al centro del pacchetto arretrato. A centrocampo ha ottime possibilità di vedersi Gaetano. Da valutare le condizioni di Piotr Zielinski che ha saltato il match di sabato in campionato contro il Cagliari per una infiammazione al ginocchio.