Coppa Italia Napoli-Fiorentina, CorSport: Spalletti ha abolito il classico ritiro pre-gara contro i viola

Napoli calcio - Niente ritiro pre-gara per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta questa scelta di Spalletti in vista della gara di questo pomeriggio contro la Fiorentina.

"Il signor Luciano ha abolito il classico ritiro del giorno prima e ha dato appuntamento al gruppo per la colazione di oggi: dopo la rifinitura, poi, diramerà la lista dei convocati forte di qualche certezza in più. Già certificate, invece, le assenze di Anguissa, Koulibaly e Ounas, tutti in Coppa d'Africa; dell'infortunato Insigne; dei positivi Boffelli, Mario Rui e Zielinski"