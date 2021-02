Coppa Italia, Napoli favorito per i bookmakers! Repubblica: il 3-4-3 era un salto nel buio, i giocatori si sono fidati di Gattuso

Ultime notizie Napoli - Non prendere gol in casa era fondamentale in vista della rivincita di mercoledì prossimo a Bergamo, i bookmakers hanno modificato le loro quote sulla qualificazione per la finale della Coppa Italia, in cui adesso è il Napoli a essere indicato favorito (a 1,75). Ne parla Repubblica.

Coppa Italia, Napoli favorito per i bookmakers