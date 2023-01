Coppa Italia, Napoli favorito? Gazzetta: Spalletti chiede tutto, un dettaglio fa aumentare i pronostici

È il trofeo che con De Laurentiis il Napoli ha sollevato più volte – tre negli ultimi dieci anni -, al tempo stesso la Coppa Italia è stata vinta due volte da Spalletti, come dire che c’è una certa familiarità per questa Coppa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"L’uscita del Milan dallo stesso lato del tabellone fa aumentare i favori del pronostico per la capolista che, se riuscirà a superare la Cremonese, affronterebbe ai quarti la Roma in casa e in semifinale potrebbe vedersela con Fiorentina o Torino. Oggi Spalletti al suo Napoli chiede tutto, non per presunzione, ma per aumentare la propria autostima, per continuare in maniera coerente un cammino di crescita esponenziale"