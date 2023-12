Coppa Italia, Mazzarri ne cambia 9: Osimhen non ci sarà

Ecco la Coppa Italia con il Frosinone. L’ex coppetta nazionale è uno degli obiettivi di questo Napoli che pare aver abdicato nella corsa allo scudetto e che almeno deve tentare di aprire la bacheca in questa stagione, collezionando qualche altro trofeo.

Walter Mazzarri

Coppa Italia, ampio turnover col Frosinone

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Mazzarri ha deciso, Osimhen domani sera non giocherà. Al suo posto, tocca a Simeone, che fino ad adesso è stato straordinario nel suo ruolo da comprimario. Tra i pali andrà Gollini. Di certo, il turnover sarà massiccio anche se le condizioni precarie di Zielinski ed Elmas potrebbero spingere qualcuno agli straordinari a centrocampo: c’è anche Mario Rui che potrebbe giocare titolare per mettere minuti. Poi, Zanoli al posto di Di Lorenzo, Ostigard e Natan centrali difensivi, centrocampo con i vari Gaetano e Cajuste e ci sarà curiosità per vedere come si troverà Lindstrom a giocare dal primo minuto. In avanti, Raspadori e Simeone, magari anche Zerbin.

