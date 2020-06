Coppa Italia, le probabili formazioni. Il Mattino: Fabian, Allan e Mertens in dubbio, Gattuso sceglie Ospina. Conte lancia Eriksen

Ultime calcio Napoli - Gattuso qualche dubbio ce l'ha ancora a centrocampo e in attacco: lo scioglierà stasera dopo la rifinitura al San Paolo, dove gli azzurri torneranno dopo più di tre mesi e si cominceranno ad abituare all'atmosfera delle porte chiuse.

Gattuso

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"La squadra azzurra andrà poi in ritiro all'Hotel Britannique a Corso Vittorio Emanuele, dove avrà un'ala con le camere e la sala ristorante totalmente isolata dal resto dell'albergo. A centrocampo sicuri titolari Demme e Zielinski. Da verificare le condizioni di Fabian Ruiz e Allan, leggermente affaticati da un punto di vista muscolare (anche Lobotka non è al massimo), in corsa per un posto c'è Elmas. Anche Mertens è apparso un po' affaticato in questa settimana ma dovrebbe essere comunque in vantaggio su Milik. Certo dell'impiego tra i titolari Insigne, per l'altro posto Politano è in leggero vantaggio su Callejon. Certezze nel reparto difensivo dove c'è un solo indisponibile, il centrale greco Manolas. In porta conferma per Ospina, schierato titolare da Gattuso nell'ultima fase prima dello stop per l'emergenza coronavirus. Difesa a quattro con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Conte punterà su Eriksen dall'inizio, giocherà trequartista alle spalle di Lukaku e Martinez. In difesa De Vrij e Bastoni stanno smaltendo gli affaticamenti muscolari e saranno nella difesa a tre con Skriniar".