Coppa Italia, il successo garantisce già l'Europa League ai gironi per il Napoli: la situazione

Ultimissime Napoli - Con la conquista della Coppa Italia, il Napoli di Gattuso si è già assicurato la partecipazione alla prossima Europa League entrando in scena direttamente alla fase a gironi. Il piazzamento in classifica degli azzurri a questo punto diventa irrilevante ai fini delle coppe europee a meno di una clamorosa rimonta con l’accesso alla Champions. Ipotizzando il Napoli fuori dalle prime quattro posizioni, l’altro posto ai gironi di Europa League andrà alla squadra meglio piazzata in classifica alle spalle delle prime quattro: la 5ª, se il Napoli chiude 6° o peggio; la 6ª se il Napoli chiude al 5° posto. L’altra squadra che seguirà in classifica accederà invece ai preliminari di Europa League (entrando in corsa al turno Q2, dovrà superare tre turni per accedere ai gironi). Lo riporta il Corriere dello Sport.