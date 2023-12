Coppa Italia, che vergogna Napoli. Il Mattino: "Peggio dell'anno scorso con il Frosinone"

Più che una coppa è un calice amaro per il Napoli. E che deve far riflettere per il futuro (in chiave mercato). Come nella scorsa stagione, anzi peggio. Molto peggio. Gli azzurri prendono quattro sberle dal Frosinone e vengono eliminati agli ottavi di coppa Italia al Maradona.

Gianluca Gaetano

Napoli, emerse tutte le fragilità

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, ieri sono emerse le fragilità della difesa con un centrocampo incapace di fare il giusto filtro e di dare le opportune coperture. Se a questo si aggiungono le difficoltà di Lindstrom e l’involuzione di Raspadori il quadro è completo.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli