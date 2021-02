Coppa Italia Atalanta-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: Gattuso lancia Osimhen dall'inizio! Previste altre tre novità [GRAFICO]

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Atalanta-Napoli. Negli azzurri si fa largo il ritorno di Victor Osimhen dal primo minuto anche se persiste il ballottaggio con Politano (in tal caso il centravanti sarebbe Lozano). A centrocampo il terzetto dovrebbe essere Bakayoko, Elmas e Zielinski. Le novità più importanti sono previste in difesa con Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sulla fascia sinistra. In porta confermato Ospina. Gasperini deve scegliere uno tra Duvan e Ilicic e spera nel recupero di Maehle (pronto nel caso Caldara).