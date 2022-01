Coppa d’Africa, rientrano gli azzurri: Ounas il primo, ecco quando torneranno Koulibaly e Anguissa

Dopo l'eliminazione dell'Algeria in Coppa d'Africa, nei prossimi giorni Spalletti ritroverà anche l’attaccante esterno Adam Ounas. Ne parla il Corriere dello Sport.

“A conti fatti, se anche Camerun e Senegal dovessero contendersi la finale del 6 febbraio, tra il Venezia e l'Inter torneranno anche Koulibaly e Anguissa. Via a contare i giorni che separano dai rientri degli africani. Ounas sarà il primo a rientrare. Kalidou e Frank sono invece in ballo con gli ottavi, e considerando che le finali sono in programma il 6 febbraio e da tabellone le rispettive Nazionali potrebbero anche sfidarsi per il titolo, torneranno al massimo in vista dell'Inter (13 febbraio). La sosta aiuta e il quadro è questo. E le tinte sempre più azzurre dopo l'allenamento”