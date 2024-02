Coppa d'Africa, Osimhen ci sarà! Si allena con i compagni ma resta il giallo sulle sue condizioni

«Se giocherà non posso saperlo in questo momento», José Peseiro era stato molto accorto ieri in conferenza stampa. Si gioca Nigeria-Sudafrica questo pomeriggio e per qualche ora il commissario tecnico delle Aquile nigeriane ha temuto di dover andare in campo per la semifinale di Coppa d’Africa senza il suo bomber Victor Osimhen.

Victor Osimhen

Nigeria-Sudafrica, Osimhen ci sarà?

Come riporta Il Mattino, il caso era scoppiato lunedì sera: la nazionale nigeriana parte per Bouake ma sull’aereo privato delle Aquile manca Victor. La voce si spande subito e lancia nel panico tutta la delegazione al seguito: «Problemi addominali» non meglio specificati alla base della scelta della nazionale che lascia l’attaccante del Napoli a Abidjan insieme allo staff medico che lo monitora da ore.

Ieri, però, Osimhen non ha voluto saperne: si è affidato ai medici e subito dopo pranzo si è messo in marcia da solo verso i compagni di squadra sbarcando in città dopo le 17 italiane. Regalare il trofeo ai suoi significherebbe anche regalarsi una doppietta Pallone d’oro africano-Coppa d’Africa che sarebbe da scrivere nella storia dell’intero continente.

