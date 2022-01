Coppa d'Africa, esordio dal 1' per Anguissa: riparte dalla città nella quale tutto ebbe inizio

Il debutto casalingo con il Burkina Faso vedrà il napoletano Frank Zambo Anguissa partire titolare nel 4-3-3 approntato dal tecnico portoghese Toni Conceiçao. I padroni di casa apriranno il sipario nel nuovissimo stadio Olembe.

Ultime calcio Napoli

Come riporta Il Mattino:

“Capace di ospitare 65mila spettatori, il gioiellino della nazionale camerunese sarà verosimilmente pieno fino all'80%, misura massima consentita dal protocollo sanitario per le partite casalingue, in occasione del primo match dei padroni di casa, i quali sentono su di loro la pressione di un popolo che vuole vincere come nell'edizione del 2017 in Gabon, quando l'attuale capitano Vincent Aboubakar diede loro il trionfo sull'Egitto con il gol in extremis del definitivo 2-1. E il centrocampista azzurro partirà in quest'avventura con la sua nazionale proprio dalla città nella quale tutto cominciò per lui”.