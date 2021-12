Il Mattino - Coppa d'Africa con la Nigeria: Osimhen manda un messaggio al Napoli

Victor Osimhen manda un messaggio al Napoli in vista della Coppa d'Africa con la Nigeria. L'attaccante non ha nessuna intenzione di perdersi la competizione.

Aggiornamenti su Osimhen che manda un segnale al Napoli in vista della Coppa d'Africa con la Nigeria a gennaio. Questo quanto riportato da Il Mattino:

Che in effetti, nei giorni scorsi, prima ancora di rientrare a Castel Volturno per iniziare gli allenamenti, aveva espresso su Instagram la voglia di partecipare alla manifestazione continentale. Ma la questione non è facile. L’ultima parola dovrebbero averla i medici. Il dottor Tartaro, nei giorni scorsi, lo ha spiegato bene. «Il giocatore ha il bisogno fisiologico che le fratture si saldino». Appunto il famoso periodo di 90 giorni espresso subito dopo l’operazione seguente al durissimo scontro con Skriniar durante Inter-Napoli. Il giocatore da parte sua scalpita. Vorrebbe giocare. Forse già passare oggi al raduno della sua nazionale, anche per un saluto. Osimhen è giovane e impetuoso. Basta vedere i suoi due ultimi infortuni, in periodi simili: la spalla lo scorso anno, e il viso quest’anno. Due incidenti frutto della sua mancanza di paura. Impetuosità che si traduce in avventatezza fuori dal campo. Come lo scorso anno quando organizzò una festa di compleanno nonostante l’emergenza Covid. E nei giorni seguenti il nigeriano risultò positivo. A questo punto c’è solo da aspettare il responso dell’ultimo dell’anno. Dopo di che si saprà se Victor andrà in Coppa d’Africa, magari saltando le prime partite e diventando disponibile per le sfide dirette, soprattutto semifinali e finale, in programma a inizio febbraio, a cui la Nigeria punta senza mezzi termini. Mentre il Napoli resta alla finestra per tutelare l’investimento più costoso della sua storia