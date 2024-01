Contropiede contro transizioni, Napoli-Inter è anche la sfida tra due filosofie di calcio

Walter Mazzarri ha fatto riportato nel Napoli la restaurazione, ha sposato il catenaccio e il contropiede mostrando una tradizione che sa rinnovarsi. Inzaghi, invece, dopo anni di sofferenze, ha capito che anche l’occhio vuole la sua parte: e lo ha fatto proprio al cospetto di Sarri e del sarrismo.

Walter Mazzarri

Mazzarri sfida Inzaghi

Come riporta Il Mattino, contropiede contro transizioni. Il gioco di Simone Inzaghi è il frutto di un pressing che viene esercitato in maniera collettiva e che viene cercato in punti sempre più alti del campo come è accaduto in maniera netta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Quello del Napoli è un contropiede che nasce da una squadra che tiene un baricentro basso e che utilizza la velocità dei propri esterni che utilizza come perni di costruzione sfruttando anche la qualità.

