Contro l’Inter Lorenzo Insigne insegue un doppio appuntamento: i dettagli

Contro l’Inter l'attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne insegue un doppio appuntamento. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Segnare la prima rete su azione in campionato e il primo sigillo contro una big. I cinque gol sono arrivati su rigore. Ora non vuol vedere più ritardare la parte da protagonista in una gara che può dare la svolta al campionato.

Da capitano e da napoletano non vuole aspettare ancora. Sarà la sua ultima volta contro l’Inter con la maglia del Napoli: quella maglia che sognò da ragazzino era apparsa anche tra le opzioni del suo futuro prima del sì al Toronto"