Contro la Lazio il segnale più evidente: il Napoli ha perso la testa della classifica dopo 35 giornate

Napoli - Non un momento facile quello del Napoli che esce sconfitto al Maradona dopo tantissimo tempo e perde la testa della classifica Serie A dopo 35 giornate consecutive. Una situazione da gestrie ora per Rudi Garcia, è stato questo il segnale più evidente in casa Napoli, quello di una classifica che torna a non sorridere agli azzurri dopo tanto tempo in vetta.