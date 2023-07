Gazzetta - Paradosso Napoli, Micheli e Mantovani ufficialmente senza contratto: la decisione di ADL

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato un vero e proprio paradosso che ci sarebbe in questo momento nel Napoli. Con l'addio di Cristiano Giuntoli, De Laurentiis ha fatto un restyling dell'area tecnica inserendo il Sinicropi e puntando sempre su Micheli e Mantovani. Proprio quest'ultimi due al momento sono senza contratto perchè scaduto proprio ieri.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Attorno a De Laurentiis l’unico veramente operativo è l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, per il resto i più stretti collaboratori dell’area tecnica sono il genero Antonio Sinicropi (compagno della figlia Valentina, entrata anche lei nell’area marketing del club) e gli scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, invidiati da molti club per le loro profonde e smisurate conoscenze.

E uno degli effetti collaterali di questo ulteriore accentramento è che da oggi Micheli e Mantovani sono senza contratto: gli è stato garantito che in ritiro a Dimaro, in Trentino, fra un paio di settimane, gli sarà sottoposto il nuovo accordo da firmare. Ma formalmente non sono più tesserati per il club".