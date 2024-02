Contratto Calzona-Napoli: niente clausola rinnovo automatico, i dettagli

Napoli Calcio - Il dietrofront di Aurelio De Laurentiis su Walter Mazzarri è difficile da spiegare. In prima battuta, il presidente smentì che il tecnico toscano fosse in discussione. Anzi, nell'ultima conferenza dichiarò che Mazzarri ora avrebbe avuto tutta la rosa a disposizione per poter recuperare il terreno perduto. Cosa abbia spinto il patron al cambio di rotta immediato resta un mistero.

Contratto Calzona con il Napoli

L'edizione odierna de Il Mattino, riguardo il contratto di Francesco Calzona, rivela un piccolo dettaglio. Con il Napoli sarà un contratto praticamente di quattro mesi. Calzona - come evidenzia il quotidiano - non è riuscito nemmeno a farsi inserire una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.