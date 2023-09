"Continua la maledizione del ct, ora deve vincerle tutte". Spalletti al debutto, voti e pagelle dei quotidiani

Macedonia del Nord-Italia 1-1, voti e pagelle dell’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Di seguito le pagelle dell’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Tuttosport 5,5

"Non è decisamente l’inizio che sperava, e qualche scelta (Cristante, ad esempio) potrebbe essere rivista. Da dentro o fuori con l’Ucraina, dovrà immediatamente far tesoro di certe indicazioni"

Corriere dello Sport 5,5

"Vorrebbe altro ma non può: l’Italia è in cinque sedute, che sono poche, e riflette qualcosa di suo soltanto in qualche flash. Né, in ventidue giorni di full immersion, era possibile inventarsi di più, fosse pure un rito propiziatorio che cancellasse i demoni macedoni dalla testa. Le giocate classiche, che appartengono al codice-Spalletti, sono rare e pure la condizione di qualcuno non aiuta. Ora sa che deve andare di fretta, perché l’Europa non resti un’utopia"