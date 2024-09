Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli non può saziarsi con uno 0-4, non è da Antonio Conte, che alla ripresa degli allenamenti s’è tuffato in una «doppia» seduta d'allenamento.

Martello Conte a Castel Volturno

Finita sul tardi, quando ormai Juventus-PSVEindhoven era già cominciata: "le sedute classiche lasciano tracce nel fisico, ma per arrivare lontano e avere gamba, non si fanno sconti" come scrive la Gazzetta dello Sport.