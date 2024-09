Conte teso: fischi e poi applausi, cosa è successo ieri al suo ingresso in campo

Serata particolarmente emozionante per Antonio Conte ieri allo Stadium per un Juve-Napoli poi finito 0-0 senza troppe emozioni in campo. Lui, però, le ha provate eccome e il Corriere della Sera oggi in edicola descrive i momenti del suo ingresso in campo.

Juve-Napoli, come è stato accolto Conte alo stadium