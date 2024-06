Conte-Spalletti, c'è subito una perfida coincidenza: di cosa si tratta

Ultimissime Calcio Napoli - Si è presentato ufficialmente ieri Antonio Conte a Palazzo Reale. E c'è già subito una particolarità legata a Luciano Spalletti come evidenzia La Repubblica oggi in edicola.

Ecco quanto si legge direttamente dalle pagine del quotidiano:

Arriva il nuovo allenatore e c’è una perfida coincidenza con i tormenti di Luciano Spalletti, il nemico che improvvisamente si rivelò agli occhi esterrefatti di Aurelio De Laurentiis. Il presidente lo aveva invitato a cena in un ristorante di Cappella Vecchia, nella zonaelegante e defilata di Chiaia, per parlare del dopo scudetto.

Quella sera Spalletti era venuto però per piantare il Napoli e il suo presidente, squadernare il diario segreto del rancore, l’elenco degli sgarbi e dei disagi, dalla branda in un anfratto di Castel Volturno per isolarsi e lavorare in indipendenza ai limitati festeggiamenti, con la squadra bloccata dopo la conquistadel titolo nell’albergo di Tricesimo sulla stradona grigia che da Udine corre alla frontiera di Tarvisio. Se ne son dette tante, forse troppe.