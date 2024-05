Conte si oppone alla sua cessione, ha già scelto chi lasciar partire

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è pronto a firmare e diventare il nuovo allenatore del Napoli e allo stesso tempo inizia già a dire la sua per quanto riguarda le strategie di mercato. Arrivano aggiornamenti da Repubblica in merito alla situazione Osimhen e Kvaratskhelia, entrambi che possono dire addio.

Calciomercat Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia, solo una cessione

Napoli - Arrivano le ultime notizie da Repubblica che svrive di come Conte abbia già dato il suo ok alla cessione di Osimhen e quasi sicuramente si opporrebbe anche a quella di Kvaratskhelia, dopo la news venuta fuori dell'offerta di 100 milioni del PSG per il georgiano. Il tecnico considera Kvara una pedina fondamentale per il suo progetto. Toccherà dunque a De Laurentiis respingere l’assalto del Psg e l’unica arma a disposizione del presidente è il rinnovo del contratto dell’attaccante.