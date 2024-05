Conte sarà il tecnico più pagato della storia del Napoli: cifre record coi bonus

Ultimissime Calcio Napoli - Conte al Napoli sarà il tecnico più pagato della storia del club, più anche di Carlo Ancelotti: come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, le bozze dei contratti sono pronte e sono state anche spedite all’entourage del tecnico domenica pomeriggio.

Conte-Napoli, quanto guadagnerà il tecnico

La base è di 7 milioni di euro ma coi bonus si arriva anche ai bonus dei 10. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato altri dieci giorni di tempo per chiudere la questione ma la verità - assicura il CdM - è che potrebbe basrtare anche un periodo più corto per la fubata bianca. Il contratto è più articolato che mai: prevede clausole, penali e dettagli vari da concordare in maniera assoluta.