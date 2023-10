Conte rifiuta il Napoli... e se fosse solo una strategia? Ha precisato una cosa

Antonio Conte dice di no al Napoli dopo l'offerta di De Laurentiis. Intanto, ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del tecnico al momento senza squadra e pronto ad una nuova avventura.

Conte Napoli: strategia sul rifiuto

Napoli - Antonio Conte al momento ha rifiutato il Napoli e l'ha fatto con un messaggio social dove ha ribadito che 'per adesso' resterà senza squadra e vicino alla prorpia famiglia. Ci tiene a precisare quel 'per adesso' Conte che sa bene come da un giorno all'altro nel calcio le cose cambino. Al momento non pensa affatto di diventare l'allenatore del Napoli secondo Il Mattino, ma magari è solo una strategia. Perché si dice che per novembre, alla prossima sosta, si possano risolvere alcuni cavilli contrattuali.