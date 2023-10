Conte rifiuta 45 milioni: De Laurentiis si è spinto oltre per averlo a tutti i costi

Il Napoli ha provato in tutti i modi ad ingaggiare Antonio Conte come nuovo allenatore a stagione in corso, con l'esonero di Rudi Garcia che era ormai annunciato. Intanto spuntano i retroscena della trattativa con De Laurentiis.

Conte Napoli: l'offerta di ADL

Napoli - Senza nascondersi De Laurentiis è uscito allo scoperto in maniera veramente importante. Perché il patron ha provato il colpaccio in panchina che avrebbe visto arrivare Antonio Conte al Napoli. Intanto, De Laurentiis era sicuro di riuscire a convincerlo a dire di sì.

Ora ci sono delle novità importanti che escono fuori con il retroscena dell'ingaggio svelato da Il Mattino: erano pronti 8 milioni di euro di ingaggio all'anno per tre stagioni (circa 45 milioni di impegno totale, staff compreso), con ADL che avrebbe lasciato anche i diritti di immagine. Ed era pronto persino a rinunciare alle sua clausole unilaterali pur di averlo a Castel Volturno.