Conte riabbraccia i nazionali, c'è solo un giocatore che rientrerà molto tardi

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito ai giocatori del Napoli che stanno per rientrare alla base dopo le convocazioni in nazionale:

"I nazionali del Napoli sono 11 ( considerando pure Popovic convocato dalla Serbia under 19): tornerà subito Lobotka (ieri ha giocato il match tra Slovacchia e Azerbaigian), poi a seguire sarà il turno di Rrahmani (oggi è in calendario Cipro- Kosovo) e – oltre Kvaratskhelia ovviamente – di Rafa Marin ( domani la Spagna under 21 affronta l’Ungheria) e di Anguissa, probabilmente l’ultimo ad essere a disposizione di Conte dopo Zimbabwe-Camerun (probabilmente giovedì)".